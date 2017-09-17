وزير النقل من أسوان: افتتاح كوبري "كلابشة" الجديد العام المقبل

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الانتهاء من كوبري كلابشة العلوي على نهر النيل بأسوان بالكامل وافتتاحه في شهر أكتوبر 2018.

جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل، اليوم الأحد، لأسوان وتفقده لكوبري كلابشة، وكان في استقبال الوزير عبدالناصر عبدالحميد، السكرتير العام المساعد لأسوان ورؤساء، مدن كوم أمبو، وكلابشة، ودراو، ومسؤلي المنطقة العاشرة للطرق والكباري.

وأضاف الوزير، أن المداخل الشرقية والغربية للكوبري على نهر النيل، تم انتهاء العمل فيها، وهناك جزء من الكوبري على نهر النيل سيتم انتهاء العمل فيه خلال 4 أشهر، ويحتاج 4 أشهر آخرى للانتهاء من الاتجاه القبلي للكوبري.

وأوضح عرفات أن الكوبري يزيد من المحاور العرضية على نهر النيل ويخلق مجتمعات عمرانية جديدة، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تهدف إلى أن تكون المحاور العرضية على نهر النيل كل 30 كيلو بدلًا من الوضع الحالي والذي يبلغ أكثر من 60 كيلو.

وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، إن كوبري كلابشة الجديد يعد أحد أكبر المشاريع التنموية بمحافظة أسوان، والذي بدء العمل فيه بموجب القرار الوزاري رقم 1313 لسنة 2013، و يتم تنفيذه بتكلفة 434 مليون جنيه، ويبلغ طوله 23 كيلو متر، ويمتد الكوبري لنحو 6 قرى وهي "فارس وفطيرة والسلسلة" التابعة لمركز كوم أمبو، و"دهميت ودابود والأمبركاب" التابعة لمركز نصر النوبة، في حين يبلغ عرض الكوبري 21 مترًا.