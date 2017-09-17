عُمر خيرت بالمسرح الكبير بالأوبرا.. غدًا

كتبت- نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية، مجموعةً من الفعاليات الثقافية والفنية، غدًا الإثنين، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلًا لأوركسترا عُمر خيرت الكبير الساعة الثامنة مساءً، وحفل لفرقة أبو شعر للإنشاد، بالمسرح المكشوف في ذات التوقيت.

ويقيم صندوق التنمية الثقافية، المهرجان القومي الـ21 للسينما المصرية للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والقصيرة والتحريك، والذي يستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى ندوة "العشوائيات والإرهاب"، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات مركز النيل للإعلام بالقاهرة الساعة السادسة مساءً بمركز طلعت حرب الثقافي.

ويعرض المركز القومي للسينما ، فيلم "إحنا المصريين الأرمن"، ولقاء مع بعض الأرمن المصريين وصناع الفيلم يعقبه ندوة عن الفيلم بمركز الدكتور ثروت عكاشة الساعة السادسة مساءً، فيما يقيم قطاع الإنتاج الثقافي حفلًا لفرقة رقص شعبي لسفارة سولفينيا بمركز الهناجر الساعة السايعة مساءً.

ويعرض نادي مسرح الأنفوشي، ضمن مهرجان نوادي المسرح في دورته الـ26، مسرحية بعنوان "قابل للاشتعال" تأليف وإخراج أشرف علي، كما يقدم نادي مسرح الشاطبي مسرحية بعنوان "دكر ولد عمران" تأليف نسرين نور وإخراج محمد زغلول.

وينظم فرع ثقافة البحر الأحمر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بمكتبة الخالدين بسفاجا، ورشة في فن الخط العربي يديرها المدرب سعيد جاد الرب، كما يعقد لقاء أدباء نادي الأدب بقصر ثقافة الغردقة، إلى جانب ورشة تعليم الرسم وطريقة عمل تبلوهات ببيت ثقافة الحمراوين، فيما يقيم فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، عرض فني لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقصر الثقافة في الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقيم فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مناقشة كتاب "الهجرة المباركة" بمكتبة حي جنوب، ومحاضرة دينية عن "هجرة الرسول" بمكتبة الفيوم العامة وذلك في العاشرة صباحًا، كما يناقش قصر ثقافة المحلة ديوان "ومين غيري" للشاعر مصطفى تيسير الفائز بمسابقة النشر الإقليمي هذا العام.