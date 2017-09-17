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إعلام الشروق تبدأ العام الدراسي الجديد بـ "كيف نترجم الانتماء الوطني لعمل متميز؟"

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مصراوي Masrawy

إعلام الشروق تبدأ العام الدراسي الجديد بـ "كيف نترجم الانتماء الوطني لعمل متميز؟"

05:01 م الأحد 17 سبتمبر 2017

المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق

كتبت-داليا شبل:

نظمت إدارة المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، اليوم، الأحد لقاء تعريفي للطلاب المستجدين، تحت شعار" كيف نترجم الانتماء الوطني لعمل متميز".

تضمن اللقاء التعريفي، لقاءات مع خريجي المعهد العاملين في المؤسسات الإعلامية، لمشاركة طلاب المعهد بخبارتهم وتجاربهم العملية في سوق العمل الإعلامي، وتقديم نموذجا للتعامل مع التحديات الجديدة التي فرضتها تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مجال الإعلام بشقيه المرئي والمسموع والمكتوب.

كما نظمت إدارة المعهد جولة للطلاب الجدد داخل المعهد، لتتعرف على استديوهات الراديو والتلفزيون وجريدة الشروق نيوز وموقع الشروق دوت نت وتليفزيون الشروق وراديو الشروق ومعامل الماكنتوش والتسويق الإعلامي بالمعهد.

وقال الدكتور محمد سعد عميد المعهد، -في تصريحات صحفية-، إنه من المقرر أن تنظم أقسام المعهد الثلاثة خلال الأسبوع الأول من الدراسة لقاءات تعريفية للطلاب المستجدين بالإضافة إلى المقابلات الشخصية لتوزيع طلاب الفرقة الثالثة على الأقسام العلمية.

شارك في الحضور الدكتور محمد سعد إبراهيم، عميد المعهد والدكتورة سهير صالح وكيل المعهد ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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