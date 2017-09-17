عبد الغفار: معهد إعداد القادة بحلوان يلعب دورًا هامًا في تنمية ثقافة الشباب

كتبت- أسماء يحيى:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معهد إعداد القادة بحلوان يلعب دورًا هامًا في تنمية ثقافة الشباب الجامعي كمؤسسة تعليمية مكملة لدور الجامعات في المرحلة المقبلة، موضحًا ضرورة الاستفادة منه في تنظيم الندوات الفكرية؛ للتصدي للأفكار المتطرفة وإقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والترفيهية.

وقال عبدالغفار، خلال جولته التفقدية لمعهد إعداد القادة بحلوان، برفقة الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على المعهد، وأعضاء من مركز الاستشارات الهندسية، ولفيف من الخبراء في الأنشطة الطلابية، وبعض الجهات الداعمة للمعهد، اليوم الأحد، إنه قام بعدة زيارات للجامعات للوقوف على التجهيزات الخاصة باستقبال العام الجديد وحرصًا منه وإيمانًا بأن الأنشطة الطلابية شريك أساسي في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وأكد عبدالغفار، ضرورة الانتهاء من المسطحات الخضراء وتمهيد الطرقات الداخلية بأسرع وقت ليصل هذا الكيان للمظهر الحضاري المستحق للجامعات وشباب مصر، مشيدًا بالمجهودات المبذولة والتعاون بين الجامعات وبعض المؤسسات في إعادة التأهيل والتجديدات بالمعهد في وقت قياسي، حيث تم تحقيق ما يبلغ من ٨٥% من المستهدف.

وتفقد وزير التعليم العالي، أعمال التجديدات الشاملة بالمعهد لكل من فندق الإقامة، وقاعة كبار الزوار، والمسرح الروماني، وساحة العلم والمسرح الكبير والخاص بالمحاضرات والندوات، وصالة تقديم الطعام والملاعب الخماسية والمتعددة، ومعامل الكمبيوتر ومركز الفنون.

وأعلن الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أنه من المقرر إقامة فعاليات افتتاح إعادة تشغيل المعهد خلال الفترة المقبلة، والذي يعلن فيه عن بروتوكولات للتعاون بين المعهد وبعض مؤسسات الدولة؛ بهدف رفع مستوى المعهد وجعله في مصاف المؤسسات التعليمية والجهات الشبابية المرموقة.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، أصدر قرارات وزارية بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد برئاسته، وعضوية كل من الدكتور طايع عبد اللطيف المشرف العام على المعهد وأمين المجلس، وجميع رؤساء الجامعات الحكومية، ورؤساء جامعة الأزهر، بالإضافة إلى ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة.