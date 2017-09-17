سياسيون: 5 قضايا على مائدة حوار السيسي وترامب

كتبت- هاجر حسني:

توقع سياسيون أن تستحوذ قضايا كالمساعدات الأمريكية، والأزمة بين الدول الأربعة المقاطعة وقطر أولوية النقاش، في اللقاء الذي يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش الدورة 72 للأمم المتحدة.

ورأى عبد الله السناوي، الكاتب الصحفي، أن حجب المعونة الأمريكية عن مصر بشقيها الاقتصادي والعسكري سينال الجزء الأكبر من النقاش، الذي جاء على خلفية إقرار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، كما سينال ملف حقوق الإنسان جزء من النقاش.

وفيما يخص الشأن الخارجي ستأتي الأزمة بين الدول الأربعة المقاطعة ودولة قطر وكذلك ما يحدث في سوريا والعراق والترتيبات التي تعقب الحرب على "داعش".

وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه من المرجح أن يشهد اللقاء إثارة قضية المساعدات الأمريكية بشقيها الاقتصادي والعسكري، وسيحاول الرئيس السيسي دعوة الرئيس الأمريكي لوقف قطع هذه المساعدات، وكذلك الحديث حول استقدام استثمارات من الشركات الأمريكية في مصر.

أما بالنسبة للشأن الخارجي، أوضح أن المصالحة بين فتح وحماس ستنال جزء من النقاش وكذلك سيتضمن حديث حول تحريك الجهود للوصول إلى تسوية بين فلسطين وإسرائيل، كما سيتطرق النقاش إلى الأزمة الحالية بين الدول العربية الأربعة المقاطعة وقطر.

فيما رأى عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قضية المعونة الأمريكية ستشكل اتجاه مهم في النقاش، كذلك الأزمة بين الدول الأربعة المقاطعة ودولة قطر، كذلك سُبل مواجهة الإرهاب، قائلًا إنه من الممكن أن تتطرق النقاشات إلى إيران ولكنها ستكون على الهامش.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة، أمس السبت، متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي السيسي بيان مصر أمام الجمعية العامة، يستعرض خلاله رؤية مصر لأوضاع وقضايا المجتمع الدولي وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.