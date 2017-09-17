أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- الخشت يفتتح المركز الإعلامي لجامعة القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- الخشت يفتتح المركز الإعلامي لجامعة القاهرة

04:50 م الأحد 17 سبتمبر 2017

  • عرض 9 صورة

    261b32601e.jpg

  • عرض 9 صورة

    674134c5f1.jpg

  • عرض 9 صورة

    3129bd59d5.jpg

  • عرض 9 صورة

    5d0505da87.jpg

  • عرض 9 صورة

    3175e95243.jpg

  • عرض 9 صورة

    bc604690d5.jpg

  • عرض 9 صورة

    de367e3e86.jpg

  • عرض 9 صورة

    044884aa9b.jpg

  • عرض 9 صورة

    670fb1bf91.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- رئيس الوزراء يبحث إنشاء 5 مصانع جديدة مع ممثلي شركات أجنبية

الألبوم التالى

بالصور- رئيس الوزراء يبحث إنشاء 5 مصانع جديدة مع ممثلي شركات أجنبية

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الأحد، المركز الإعلامي لجامعة القاهرة بهدف تقديم خدمة مميزة للإعلاميين والتواصل معهم بإعتبارهم شركاء في العمل.

وكان "الخشت" قد أصدر تعليمات منذ بداية توليه رئاسة الجامعة في أغسطس الماضي بتأسيس مركز إعلامي للرد على استفسارات الصحفيين واتاحة المعلومات وتوفير أماكن مناسبة لأداء مهام عملهم أثناء تواجدهم بالجامعة.

واحتفل "الخشت" بهذه المناسبة بعيد ميلاد فتحي عباس، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، مؤكدًا أنه يكن له كل احترام وتقدير وأنه سيوفر له كل الموارد والطاقات للقيام بمهام عمله على الوجه الأكمل والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين.

من جانبه، أعرب "عباس" عن سعادته بهذا الإحتفال قائلًا أنه تربطه صداقة قديمة بالدكتور محمد الخشت بدأت منذ انخراطه بالعمل الجامعي، وأنه يتوقع أن تشهد الجامعة خلال فترة رئاسته تطورًا في جميع القطاعات وأنه متفائل بالعمل معه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سياسيون: 5 قضايا على مائدة حوار وترامب

    أخبار

  • "ذهبت الرصاصة وبقي الأثر".. قصة يحكيها رئيس جامعة القاهرة السابق

    أخبار

  • غدًا.. انطلاق أسبوع توعية طلاب جامعة القاهرة الجدد

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يلعب "تنس طاولة" مع "الخشت" ويتحدى طالب في "الريست"

    أخبار

إعلان

5f51080d81.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف