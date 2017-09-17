بالصور- الخشت يفتتح المركز الإعلامي لجامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الأحد، المركز الإعلامي لجامعة القاهرة بهدف تقديم خدمة مميزة للإعلاميين والتواصل معهم بإعتبارهم شركاء في العمل.

وكان "الخشت" قد أصدر تعليمات منذ بداية توليه رئاسة الجامعة في أغسطس الماضي بتأسيس مركز إعلامي للرد على استفسارات الصحفيين واتاحة المعلومات وتوفير أماكن مناسبة لأداء مهام عملهم أثناء تواجدهم بالجامعة.

واحتفل "الخشت" بهذه المناسبة بعيد ميلاد فتحي عباس، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، مؤكدًا أنه يكن له كل احترام وتقدير وأنه سيوفر له كل الموارد والطاقات للقيام بمهام عمله على الوجه الأكمل والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين.

من جانبه، أعرب "عباس" عن سعادته بهذا الإحتفال قائلًا أنه تربطه صداقة قديمة بالدكتور محمد الخشت بدأت منذ انخراطه بالعمل الجامعي، وأنه يتوقع أن تشهد الجامعة خلال فترة رئاسته تطورًا في جميع القطاعات وأنه متفائل بالعمل معه.