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بالصور- رئيس الوزراء يبحث إنشاء 5 مصانع جديدة مع ممثلي شركات أجنبية

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مصراوي Masrawy

بالصور- رئيس الوزراء يبحث إنشاء 5 مصانع جديدة مع ممثلي شركات أجنبية

04:44 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مع ممثلي خمس شركات ألمانية وبولندية وقعت عقود استثمار بينها وبين شركة بورسعيد للتنمية في برلين الأسبوع الماضي، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتضمن الاتفاق إنشاء 5 مصانع جديدة على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة شرق بورسعيد باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو في مجالات صناعة الجرارات والأتوبيسات، وأنظمة الري والأبواب المصفحة والأقفال الحديدية، وصناعة اليخوت.

وقال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء رحب في مستهل الاجتماع بممثلي الشركات الأجنبية.

وأشاد بالتعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات وأخرها ما تم توقيعه من إتفاقيات جديدة الأسبوع الماضي في المانيا، مشيراً إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبعه وما تم إتخاذه من خطوات جادة ومشدداً علي عزم الحكومة الاستمرار في الإصلاح وإزالة العقبات امام الاستثمار الأجنبي.

كما أعرب عن تطلعه في زيادة حجم الإستثمارات الأجنبية في بما يساهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة فضلاً عن نقل الخبرات إلي العاملين فيها بما يساهم في رفع القدرات في عدد من القطاعات إضافة إلي زيادة المكون المحلي في مجال الصناعة.

من جانبهم، قدم المستثمرون عرضا تعريفيا بأنشطة شركاتهم وما تستخدمه من تكنولوجيا وأكدوا حرصهم علي إستغلال الفرص الإستثمارية الواعدة في ظل المشروعات القومية الكبرى الحالية لتوسيع أنشاطتهم في مصر في مجالات متنوعة وإتاحة المجال للتصدير. كذلك تناول الاجتماع مقترحات إضافية وعدد من الأفكار لمشروعات استثمارية جديدة يمكن دراستها خاصة في مجال تحلية المياه في ضوء ما أشار اليه السيد رئيس الوزراء من اهتمام بهذا المجال.

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