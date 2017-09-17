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القوات الجوية تشارك في معرض أثينا الدولي للطيران باليونان

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مصراوي Masrawy

القوات الجوية تشارك في معرض أثينا الدولي للطيران باليونان

04:38 م الأحد 17 سبتمبر 2017

القوات الجوية تشارك في معرض أثينا الدولي للطيران باليونان

عروض القوات الجوية - ارشيفية

كتب- مصطفى المنشاوي:

تشارك القوات الجوية المصرية بفريق الألعاب الجوية "النجوم الفضية"، في فعاليات معرض أثينا الدولي للطيران الذي تستضيفه قاعدة تاناجرا الجوية شمال غرب العاصمة اليونانية أثينا والذي يستمر حتي 19 سبتمر الجاري.

يعد المعرض الدولي " أسبوع اثينا الطائر " والذى يتم تنفيذه للعام السادس علي التوالي واحدا من أهم ملتقيات الطيران في القارة الاوروبية ، حيث تشارك به القوات الجوية المصرية للمرة الاولي بتشكيل من طائرات " كي 8 اي " المميزة بألوانها البراقة المستوحاه من العلم مصري، وتقديم عدد من التشكيلات والعروض الجوية المبهرة التي تعكس مستوي الكفاءة والتدريب الذي يتمتع بها نسور الجو المصريين.

كما يشارك بالمعرض العديد من أهم فرق الألعاب الجوية بالعديد من دول العالم من بينها: "إنجلترا، وأسبانيا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، واليونان.. وغيرها"، لعرض مهاراتهم الخاصة في التحليق والتحكم بطائراتهم، وبإشتراك أنواع وطرازات مختلفة من الطائرات حيث يعد المعرض مقصدا للفرق الجوية والطيارين والجماهير المهتمين بمتابعة تلك العروض، كما يضم معرضا ارضيا للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطيران على مستوى العالم.

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