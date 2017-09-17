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"الأعلى للثقافة" يكرم الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للثقافة" يكرم الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة

04:35 م الأحد 17 سبتمبر 2017

الأعلى للثقافة

القاهرة- (أ ش أ):

يكرم أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور حاتم ربيع، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في احتفالية تقام غدا، في إطار اهتمام المجلس الأعلى للثقافة بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، الساعة السادسة مساء، بمقر المجلس بدار الأوبرا.

وقالت مرفت مرسي، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، في تصريح اليوم الأحد، إن الاحتفال يتضمن حفل توقيع لكتاب من إصدارات المركز ضمن سلسلة ابدعات من طفل لطفل بعنوان "قصتي" للطفلة صفاء طه سفيرة السلام والتحدي، ذات المواهب المتعددة من تأليف قصة وشعر ورسم، والحاصلة على المركز الثاني في مسابقة الكتاب الإلكتروني، والتي نظمها المركز لعام 2016 – 2017، والكتاب رسالة تفاؤل وأمل ودعوة للمحبة والسلام ونموذج للعزيمة والإصرار تقدمه الطفلة صفاء لكل الأطفال.

وأضافت مرفت مرسي، أنه على هامش الحفل سيقام معرض لأعمال الأطفال ذوي الاحتياجات الفائزين في مسابقة الإبداع والابتكار التي ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل للعام الثالث على التوالي.

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مصراوي Masrawy

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