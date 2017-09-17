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بالصور.. مطعم ياباني يوظف مصابون بـ"الخرف".. والسبب

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مطعم ياباني يوظف مصابون بـ"الخرف".. والسبب

04:48 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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رائد فضاء روسي ينشر صورة رائعة لمصر التقطها قمر صناعي

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رائد فضاء روسي ينشر صورة رائعة لمصر التقطها قمر صناعي

كتب - مصراوي:

وظّف مطعم ياباني 17 نادلًا ونادلة مصابون جميعًا بمرض الخرف، ولم تستاء أو تشتكي الزبائن من هذه التجربة.

ويعمل كبار السن المصابون بالخرف في المطعم من 16 إلى 18 سبتمبر بهدف زيادة التوعية بالخرف قبل اليوم العالمي للزهايمر في 21 سبتمبر، وكذلك لإتاحة الفرصة أمام الناس للتفاعل مع المصابين بالمرض في بيئة آمنة لا يخشى العاملون فيها عاقبة أي أخطاء ربما يقعون فيها، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال صاحب الفكرة هو شيرو أوجينو، البالغ 38 عامًا، وهو مدير تلفزيون هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: "كان أمرًا رائعًا أن يوقن الجميع أنهم قادرون على القيام بهذا العمل طالمًا توفر لهم القدر الملائم من الدعم".

وقال زبون يدعى ماكوتو إتشيكاوا، إنه استمتع بالحديث إلى نادلة نسيت لبرهة أنها تعمل في المطعم وجلست للحديث معه.

وأعد طهاة محترفون الأطباق للزبائن الذين تعين عليهم تسجيل طلباتهم مسبقًا.

واليابان إحدى دول العالم التي تقف في الصدارة لمواجهة مرض الخرف الذي تقدر تكلفته بواحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وتسعى مبادرات حكومية وخاصة لإزالة الوصمة المرتبطة بالخرف الذي يبلغ عدد المصابين به في اليابان قرابة خمسة ملايين شخص.

ومن المتوقع أن يصاب واحد من بين كل خمسة يابانيين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أي نحو 7 ملايين ياباني، بدرجة من درجات الخرف بحلول عام 2025.

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مصراوي Masrawy

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