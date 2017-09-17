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القبض على 3 قتلوا سائق "توك توك" لسرقته في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 قتلوا سائق "توك توك" لسرقته في الدقهلية

04:54 م الأحد 17 سبتمبر 2017

مديرية أمن الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

كشف ضباط مباحث مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية، غموض العثور على جثة لسائق "توك توك" مقتولًا، وملقى بجثته بإحدى المناطق بالمدينة، بعدما تبين قيام عاطلين بقتله لوجود خلافات مالية بينهم.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ باختفاء شخص يدعى "علي .م" 56 عامًا، والعثور على جثمانه مقتولًا ومصاب بعده طعنات في إحدى المناطق بالمساكن بمدينة المطرية.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد سيد خشبة، رئيس فرع البحث بشمال الدقهلية، والعقيد محمد الورداني وكيل الفرع، والرائد محمد هلالي رئيس مباحث مركز المطرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "عبدالله. م. م" 22 عامًا، و"محمد. م. م" 20 عامًا، و"إسلام. ج. م" 24 عامًا، إثر نشوب خلافات بينهم وبين المجني عليه ومحاولتهم سرقته عقب استقلاله "توك توك" بصحبتهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من أجل سرقة المجني علية، وحال مقاومته قاموا بضربه ما تسبب في إصابته بنزيف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابةالعامة التي باشرت التحقيقات.

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