رئيس "الصناعات التكاملية" يبحث أزمة عمال "سكر الحامول" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقد محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، اليوم الأحد، لقاء مع 6 من العاملين بمصنع شركة الدلتا للسكر، بمكتبه في القاهرة، عقب مطالبته لقاء وفد منهم، لبحث أزمتهم المتمثلة في عدم صرف "علاوة بدل الغلاء"، التي تسببت في إضرابهم عن العمل.

وخلال اللقاء، رفض وفد عمال مصنع السكر، المكون من مدحت عرفة، ومصطفى شمس، ومحمد أبو سنة، وياسر عون، والمهندس السيد الشاعر، وعبدالهادي غازي، تنفيذ توجيهات رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، بفك الإضراب والالتزام بأية قرارات صادرة من جهة عملهم، فيما أصر وفد العمال على موقفهم بضرورة صرف العلاوة على الراتب الأساسي كما كانت.

وواصل العاملون بمصنع شركة الدلتا للسكر بمركز الحامول بكفر الشيخ، اليوم الأحد، إضرابهم عن العمل، لليوم الثالث عشر على التوالي، اعتراضًا على قرار إدارة الشركة بإضافة علاوة غلاء للعاملين على البدلات بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية، والذي يتضمن بوضعها على الراتب الأساسي.

وقال مدحت عرفة، أحد العاملين بمصنع الدلتا للسكر بالحامول، إن إدارة الشركة منحتهم هذه العلاوة لهم، من خلال صرفها من قبل لمدة شهرين على الراتب الأساسي، وفوجئوا بقرار إدارة الشركة بصرفها على البدلات بدلًا من صرفها على الراتب الأساسي، مطالبين بعودة صرفها مرة أخرى على الراتب الأساسي.

وأشار إلى إرسالهم خطاب رسمي، لرئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ونائب رئيس اتحاد مصر، وللأمين العام بتلك النقابة، جاء بمضمونه، أنه جرى منح العاملين وفق قرار رئيس الجمهورية، علاوة استثنائية 10%، من الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2017، بحد أدنى 65 جنيهًا، وحد أقصى 130 جنيهًا، تخضع للشروط والضوابط الموضحة، بالقانون رقم 78 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، الصادرة من وزير المالية رقم 186 لسنة 2017، والمنظمة لقواعد الصرف للعلاوات بالدولة.

وقال إنه جرى منح العاملين علاوة خاصة بناء على قرار رئيس الجمهورية، بنسبة 10%، من الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2017، بحد أدنى 65 جنيهًا، تضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 / 7 / 2017، تخضع للشروط والضوابط الموضحة بالقانون رقم 77 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة من وزير المالية رقم 185 لسنة 2017، والمنظمة لقواعد الصرف للعلاوات بالدولة.

وأضاف أنه صُرف بموجب قرار مجلس الإدارة، بجلسته في 31 / 7 / 2017، بخصوص صرف علاوة خاصة، وعلاوة غلاء معيشة، اعتبارًا من 1 / 7 / 2017، وجرى الصرف في شهري يوليو، وأغسطس، وفوجئوا بقرار آخر صادر من مجلس الإدارة بتاريخ 28 / 8 / 2017، بتعديل في القرار السابق بوضع تلك العلاوتين في بند مستقل بعيدًا عن الأجر الأساسي على الرغم من صرفها من شهرين سابقين.