بمشاركة 4 محافظات.. افتتاح الملتقى التدريبي لتكنولوجيا الصناعة بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

افتتح السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، الملتقى التدريبي للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة، اليوم الأحد، في حضور حسن إسماعيل، مستشار وزير التعليم والدكتور مجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وعدد من الباحثين وممثلين من محافظات مختلفة.

وقال سويلم، في كلمته خلال الملتقى، إن الهدف من التدريب يتمثل في تفعيل التعاون بين المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ووزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع المجال الصناعي، من خلال ورشة عمل عن مواصفات الورقة الامتحانية في هذا المجال، وورشة أخرى عن تصميم بطاقة الملاحظة لقياس الجانب المهاري في المجال الصناعي.

وأشار سويلم إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة ممثلين من محافظات الشرقية والدقهلية والإسماعلية وبورسعيد للاستفادة من المهارات الفنية الموجودة بين معلمي دمياط وهذه المحافظات وتبادل الخبرات ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين، وتعزيز التعاون بين المحافظات المشاركة في التدريب.

وقالت سهاد رزق العراقي موجه عام المجال الصناعي، إن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه في محافظة دمياط وبالتعاون مع أربع محافظات أخرى بهدف تحقيق التعاون ودعم البحث العلمي ومن المقرر أن يستمر التدريب لمدة يومين بقاعات نقابة المعلمين.