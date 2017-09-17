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كلمة «تابور» بجدول مدارس القليوبية تثير الجدل.. و«التعليم»: مافيهاش مشكلة

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كلمة «تابور» بجدول مدارس القليوبية تثير الجدل.. و«التعليم»: مافيهاش مشكلة كلمة «تابور» بجدول مدارس القليوبية تثير الجدل.. و«التعليم»: مافيهاش مشكلة

التحرير

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أثار جدول مواعيد العمل بمدارس الثانوي العام بمحافظة القليوبية، التي تعمل طوال اليوم بنظام الفترات، للعام الدراسي 2017 - 2018، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كتابة كلمة «تابور» بدلا «طابور»، في الجدول الذي وقع عليه عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم، وسيد نصر فرج مدير الإدارة، وعادل عطية مدير التعليم العام.

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وأصدر توجيه عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم برئاسة منير حافظ، بيانا، اليوم الأحد، يؤكد عدم وجود داع لحالة اللغط التي أثيرت حول الكلمة.

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وقال البيان إن كلمة «تابور» وردت في معجم «تاج العروس»، وتطلق على الجماعة من العسكر، وتجوز كتابتها بالتاء وبالطاء، لكن المتعارف عليه فى الأوساط الطلابية كتابة كلمة «الطابور» بالطاء.

وأضاف أن هناك كلمات ومفردات فارسية وتركية وإنجليزية دخلت (العربية) وأصبحت جزءا منها.

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التحرير

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