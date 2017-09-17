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«تعليم البرلمان»: رفض تحية العلم خيانة وطنية

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«تعليم البرلمان»: رفض تحية العلم خيانة وطنية «تعليم البرلمان»: رفض تحية العلم خيانة وطنية

التحرير

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وصف جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، الدعوة لرفض تحية العلم بـ«الخيانة الوطنية»، مشددا على ضرورة محاكمة الداعية السلفي، الذي أصدر بيانا بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد يحرم فيه تحية العلم.

وأكد رئيس اللجنة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد، أن تحية العلم واجب وطني، وليست خاضعة للآراء أو أنصاف الحلول، مضيفا: «من المفترض أن يُعاقب هذا الشخص بعقوبة رادعة في ضوء القانون، ويودع بالسجن بتهمة إهانة العلم وخيانة الوطن وتكدير السلم.. لما مش عايزنا نحيي العلم المصرى.. أمال عايزنا نحيي إيه».

ووجه شيحة تساؤلاته إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بقوله: «ماذا فعلت حيال هذا المواطن الخائن عندما أطلق تصريحاته لحث المواطن على عدم تحية العلم، في إهانه صريحة وواضحة، بل وأصبغ دعوته بصبغة دينية، الأمر الذي قد يُحدث فتنة».

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وشدد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة التصدي لمثل تلك الدعوات وتصبغها بصبغة دينية، قائلا: «هذه الألسنة يجب أن تقطع، فهذه أصوات رديئة».

جدير بالذكر أن الداعية السلفي سامح عبد الحميد، أصدر بيانا أول من أمس السبت، حرم فيه تحية العلم، وذلك بمناسبة دخول موسم الدراسة، مضيفًا بقوله: «لا يجوز للمسلم القيام إعظامًا لأى علم وطنى أو سلام وطنى، بل هو من البدع المنكرة، التى لم تكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فى عهد خلفائه الراشدين رضى الله عنهم».

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التحرير

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