أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

كامل الوزير: المشروعات القومية تتم بأيدي مصرية.. ودور الهيئة إشرافي

Google+ Print
كامل الوزير: المشروعات القومية تتم بأيدي مصرية.. ودور الهيئة إشرافي كامل الوزير: المشروعات القومية تتم بأيدي مصرية.. ودور الهيئة إشرافي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مدينة الإسماعيلية تشهد حاليا طفرة كبيرة في أعمال الإنشاءت الخاصة بأنفاق قناة السويس، وبناء عدد من الكباري والعمل على تجميل المدينة.

جا ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، للإسماعيلية، برفقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأضاف الوزير أن أنفاق قناة السويس يتم فيها العمل على قدم وساق، للانتهاء منها قبل موعدها المحدد، والرئيس عبد الفتاح يتابع يوميا ما يتم تنفيذه في كل المشروعات القومية التي تخدم كل المصريين.

شاهد أيضا

وذكر أن العمل بالمشروعات القومية يتم بأيدي مصرية، ودور الهيئة الهندسية الإشراف على تلك المشروعات التي يعمل بها مئات آلاف المصريين، ومن المكاسب الكبرى لتلك المشروعات إعداد قاعدة من كوادر من الأيدي العاملة والمهندسين قادرين على العمل والإنجاز في المستقبل.

وتفقد الوزير، أعمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة، التي يتم تنفيذها، ضمن خطة الإسماعيلية لتطوير المحاور والطرق المرورية ومداخل ومخارج المدينة، وما تم تنفيذه من مشروعات الكباري المعدنية التي تم إنشائها على ترعة الإسماعيلية ضمن خطة التطوير.

وعقد اجتماعا مع رئيس هيئة قناة السويس والمحافظ، عقب جولتهم بمنطقة أنفاق قناة السويس، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي الحالي لخطة تطوير المحاور والطرق، والتصور العام لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف