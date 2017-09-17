كامل الوزير: المشروعات القومية تتم بأيدي مصرية.. ودور الهيئة إشرافي

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قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مدينة الإسماعيلية تشهد حاليا طفرة كبيرة في أعمال الإنشاءت الخاصة بأنفاق قناة السويس، وبناء عدد من الكباري والعمل على تجميل المدينة.

جا ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، للإسماعيلية، برفقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأضاف الوزير أن أنفاق قناة السويس يتم فيها العمل على قدم وساق، للانتهاء منها قبل موعدها المحدد، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميا ما يتم تنفيذه في كل المشروعات القومية التي تخدم كل المصريين.

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وذكر أن العمل بالمشروعات القومية يتم بأيدي مصرية، ودور الهيئة الهندسية الإشراف على تلك المشروعات التي يعمل بها مئات آلاف المصريين، ومن المكاسب الكبرى لتلك المشروعات إعداد قاعدة من كوادر من الأيدي العاملة والمهندسين قادرين على العمل والإنجاز في المستقبل.

وتفقد الوزير، أعمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة، التي يتم تنفيذها، ضمن خطة الإسماعيلية لتطوير المحاور والطرق المرورية ومداخل ومخارج المدينة، وما تم تنفيذه من مشروعات الكباري المعدنية التي تم إنشائها على ترعة الإسماعيلية ضمن خطة التطوير.

وعقد اجتماعا مع رئيس هيئة قناة السويس والمحافظ، عقب جولتهم بمنطقة أنفاق قناة السويس، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي الحالي لخطة تطوير المحاور والطرق، والتصور العام لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.