القبض على قيادات بـ«الضرائب العقارية» بعد مطالبتهم بتصريح للتظاهر

التحرير

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فوجئ عدد من العاملين بمصلحة الضرائب العامة والضرائب العقارية ووزارة الكهرباء بمداهمة منازل عدد من زملائهم، بعد توجههم لأحد أقسام الشرطة للمطالبة بالحصول على تصريح لتنظيم وقفة احتجاجية، كان محددا لها يوم الثلاثاء المقبل، للمطالبة بتعديل بعض بنود الأجور المتغيرة، حتى تتلاءم أجورهم مع متطلبات الحياة اليومية وارتفاع الأسعار.

وحسب الجمعية التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، فإنه تم القبض على عدد من قيادات النقابات المستقلة بنقابات الضرائب العقارية والعامة والمبيعات بعدد من المحافظات بالقاهرة والجيزة والغربية والمنوفية، كما تعرض عدد من القيادات لمداهمة منازلهم، كما تم القبض على عدد من النقابيين بالنقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء، وذلك بعد مشاركتهم في تدريب لنقابات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

يقول طارق كعيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، إن قوات الأمن داهمت منزله فجر أمس السبت لكنهم لم يجدوه، وبعدها فوجئ بالقبض على 3 من زملائه بمحافظات المنوفية والغربية وأسيوط، وذلك دون أسباب واضحة.

وأوضح كعيب في حديثه لـ"التحرير" أنه لم يتم التوصل إلى أماكن احتجاز زملائه حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الحملة أتت على عدد من النقابيين بسبب عزم النقابة العامة للعاملين بالضرائب التقدم بطلب لتنظيم وقفة احتجاجية بتصريح وفقًا لقانون التظاهر، إلا أنهم لم يكملوا إجراءاتهم وتم القبض عليهم بسبب ذلك، حسب قوله.

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كانت مصادر نقابية قد أوضحت أن المقبوض عليهم 3 من نقابة الضرائب العقارية، هم سعيد علي جامع، وأيمن فتحي الصباغ ومحمود زيدان، و3 من الضرائب العامة، هم طارق إبراهيم فتحي الشهير بـ"طارق الكاشف" ومحمد بسيوني حسن بدر وثالث في بورسعيد لم يتسن الحصول على اسمه، بالإضافة إلى قياديين بوزارة الكهرباء هما محمد الهنداوي سعيد، وعبد الغنيمي دوس.

من جانبه أوضح مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك، أنه تم عقد اجتماع طارئ لمناقشة حقيقة القبض على عدد من العاملين بالضرائب العقارية والعامة، وحقيقة الاتهامات الموجهة لهم، إن ثَبُتَ تحرير محاضر ضدهم.

وأكد شعبان في حديثه لـ"التحرير" أنهم ما زالوا لا يعلمون أماكن احتجازهم حتى الآن، كما أن النقابة ستتخذ خطوات سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الاجتماع الخاص لمناقشة الأزمة.

وأشار مصدر من نقابة الضرائب العامة -طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن الوقفة التي كانوا سينظمونها بتصريح من الأمن، كانت للمطالبة بتعديل عدد من بنود الأجور المتغيرة الخاصة بالعاملين، وأن زملاءه الذين تم القبض عليهم ينتمون لنقابة الضرائب العقارية، ولا علاقة لهم بالوقفة المزمع تنظيمها الثلاثاء المقبل.

كان عدد من العاملين بالنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة يعدون لتنظيم وقفة احتجاجية لتعديل أجورهم لتتناسب مع الظروف الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، إلا أنه تم القبض على عدد من أعضاء النقابات المستقلة فور علم الأمن بعزم العمال تقديم طلب لاستخراج تصريح بتنظيم وقفة لرفع مطالبهم للمسئولين.