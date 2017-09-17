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افتتاح عدد من الطرق والكباري الجديدة بالإسماعيلية في احتفالات أكتوبر

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مصراوي Masrawy

افتتاح عدد من الطرق والكباري الجديدة بالإسماعيلية في احتفالات أكتوبر

04:33 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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الإسماعيلية _ انجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن يتم الافتتاح الرسمي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لمداخل المحافظة، بمنطقتي شارع محمد علي، وطريق أم كلثوم، ومشروعات الكباري على ترعة الإسماعيلية التي تربط بين هذه المحاور خلال الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيدة.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق التام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والاتفاق على وضع التصور العام والشكل النهائي لإعادة رفع كفاءة وتطوير شارعي محمد علي "صلاح سالم" وطريق أم كلثوم، بترعة الإسماعيلية، وحدائق الملاحة، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على حتمية استعادة حديقة الملاحة وجميع المسطحات الخضراء وإعادة زراعة أشجار ونباتات الزينة بالمنطقة من أجل استعادة الشكل الجمالي والحضاري للإسماعيلية مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتراث والشكل الجمالي والخضرة المميزة للمدينة على مر العصور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهنسية للقوات المسلحة، بحضور اللواء محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع، ومديري العموم ووكلاء الوزارات لمختلف القطاعات الخدمية وممثلي كافة الجهات المعنية بالمرافق الأساسية وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستعرض الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطة ومشروع تطوير المحاور والطرق المرورية ومداخل ومخارج المحافظة التي يجري تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهنسية للقوات المسلحة وإعطاء دفعة للعمل في إنهاء ما تبقى من أعمال التشطيبات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة لأعمال مشروعات الكباري المعدنية التي تم إنشاؤها على ترعة الإسماعيلية ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق.

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تقرر الافتتاح الرسمي لمشروعات الكباري وتطوير شارعي محمد علي، وطريق أم كلثوم، خلال الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيدة.

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