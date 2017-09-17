"المسلماني": ضعف القوى الناعمة جعل المجتمع المصري هزليا

المنوفية مروة فاضل:

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني المستشار السياسي الأسبق للرئيس، اليوم الأحد، إن مصر قطعت شوطا كبيرا فيما يخص القوى الصلبة المتمثلة الجيش المصري الذي احتل المركز العاشر عالميا بينما تعاني القوى الناعمة المتمثلة في الإعلام والمسرح والسنيما والأدب هبوطا شديدا جعل المجتمع المصري مجتمعًا هزليًا ساخرًا متدنيًا في الفكر والعلم والثقافة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة المنوفية على هامش احتفالات أسبوع شباب الجامعات، حيث استقبله الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا.

وأكد المسلماني، أنه على الإعلام دور كبير في إصلاح ما تم هدمه ولابد من فصل سيطرة الإعلان على الإعلام لأنها أدت إلى تدمير عقلية الشباب.

كما تحدث المسلماني خلال الندوة حول العديد من القضايا السياسية الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أهمية أن ندرك الفلسفة العالمية حتى نستطيع فهم الشؤون الداخلية لأن رؤية الخريطة العالمية تجعلنا جزء من العالم، داعيا الشباب بعدم الانخراط وراء الهزل والتحلي بالعلم والأمل والثقة بالنجاح للوصول إلى أعلى المراتب.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته على أهمية الاستعانة بالمفكرين والعلماء لرفع مستوي ثقافة وعقول شبابنا الواعد ودعا الشباب بعدم الانخراط في الهزل والفوضي الفكرية التي قتلت الجدية فلابد جميعا ان نحمل شعار "الالتزام " لدفع قاطرة التنمية الفكرية والعلمية والاقتصادية .

وفي ختام الندوة قدم رئيس الجامعة، درع الجامعة للإعلامي أحمد المسلماني، تقديرا لما يقدمه من أجل نشر الثقافة الفكرية للشباب وحضر الندوة لفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأساتذتها وطلاب الجامعات المصرية المشاركة.