دهن المنشآت "أحمر وأصفر".. وكيل محامي السويس يتهم المحافظ بتشويه المدينة

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السويس - حسام الدين أحمد:

حرر محمد صلاح عجاج وكيل نقابة المحامين في السويس، مذكرة رسمية اتهم فيها اللواء أحمد حامد محافظ السويس، ورؤساء الأحياء بإهدار المال العام وتشويه منشآت المحافظة، بسبب أعمال الدهانات وتغيير ألوان تلك المنشأت من الأبيض والأزرق إلى الأصفر والأحمر.

وقال محمد صلاح المحامي، إنه سلم المذكرة إلى محضر محكمة السويس الابتدائي، مع طلب رسمي بإعلان المحافظ ورؤساء الأحياء بمقر عمل المحافظ بالديوان العام، وإخطارهم بالإنذار في إشارة إلى أن إعلان المحافظ يعتبر إعلان لهم أيضا لخضوعهم لرئاسته.

وأشار حجاج في تصريح صحفي، إن المذكرة جاء فيها أن شعار السويس تميز بثلاث ألوان هي الأبيض والأزرق والأحمر، وأن اللون الأول يغطي الترس في الشعار يدل على طيبة أهل السويس، والأزرق هو لون الساحل والبحر وسماء المدينة الصافية، أما الأحمر فهو لون الشعلة التي تتوسط الترس رمز الصناعة.

وأضاف أن اللون "البمبي" المستخدم في دهان الأرصفة، طمس اللون الأزرق المعروف للمدينة، فضلا عن تغيير لون الديوان العام، وحي فيصل من الأبيض والأزرق إلى الأصفر والطوبي.

وطالب وكيل نقابة المحامين، من المحافظ بوقف أعمال الدهانات وإعادة الألوان القديمة لمبني المحافظة والأرصفة كما كانت.

وفي السياق شهدت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" تغيير عدد من النشطاء صورتهم الشخصية اللي اللون الأرزق، مع انتشار وسم "السويس _لونها_أزرق" اعتراضا منهم على تغيير لون المحافظة وحي فيصل والأرصفة، كما أرسل البعض شكاوي على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء اتهموا فيها المحافظ بتزييف هوية السويس.

وفي السياق قال مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة، إن أعمال التطوير الجارية بالمبنى وتغيير لون الواجهة إلى اللون الطوبي، جاءت بناء على تعليمات من وزارة التنمية المحلية.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن اللونين المستخدمين في دهان المحافظة، سيتم تعميمهما على المنشآت الحكومية بمختلف المحافظات، لافتًا إلى أنهما اللونين المستخدمان في منشآت العاصمة الإدارية.

وكشف أن الفنيين التابعين للمقاول الذي نفذ أعمال التطوير، دهنوا بالخطأ، شعار المحافظة وحين أدركوا ذلك على الفور تم تغييره، على الفور وتدارك ذلك.