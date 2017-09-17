إيران تهدد كردستان بإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع الإقليم حال الانفصال

طهران - (د ب أ):

هدد مسؤول إيراني اليوم الأحد بأن انفصال إقليم كردستان عن العراق يعني إنهاء جميع الاتفاقيات العسكرية والأمنية بين الجمهورية الإسلامية والإقليم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني القول، بشأن الاتفاقيات العسكرية والأمنية بين إيران والإقليم، إن "انفصال الإقليم عن الأراضي العراقية يعني إنهاء جميع الاتفاقيات، ومن ثم ستعمل إيران، من أجل حماية الحدود المشتركة، على مراجعة جميع سياساتها لمواجهة تواجد ونشاط الجماعات المناوئة للثورة".

واعتبر شمخاني أن شرعية الوضع الراهن للمعابر والمناطق الحدودية بين إيران وكردستان العراق "مستمدة فقط من وجود الإقليم ضمن العراق"، وحذر من أن "انفصال الإقليم عن الدولة العراقية بمثابة غلق جميع المعابر والمخافر الحدودية المشتركة".

وقال إن استفتاء كردستان العراق "سيفضي إلى وقوع تهديدات جديدة ضد الإقليم"، وأضاف أن الاستفتاء سيكون له "تداعياته السلبية على أمن المنطقة والعراق، خاصة إقليم كردستان العراق".

وأشار شمخاني إلى "الدور المصيري والهام للأكراد في الحكومة العراقية وضرورة استثمار هذه الطاقة في مسيرة تعزيز الآليات الأمنية والاقتصادية والسياسية"، مشددا على أن معارضة دول جوار العراق للاستفتاء "سيخلق ظروفا معقدة وشاقة لكردستان ما بعد الاستفتاء".

وشدد على "موقف الجمهورية الإسلامية الثابت وغير القابل للتغيير بشأن حماية سيادة العراق ووحدة ترابه".

ودعا إلى استمرار الحوار "لتسوية القضايا القائمة وإعادة النظر في اتخاذ القرارات المتسرعة"، معتبرا أن "الفرصة لا تزال سانحة أمام المسؤولين في كردستان للاستجابة للدعوات لحماية مصالح المجتمع الكردي والعراق.