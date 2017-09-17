مواد غذائية مجهولة تكتب نهاية مهندس في حفل غنائي بالهرم
مواد غذائية مجهولة تكتب نهاية مهندس في حفل غنائي بالهرم
04:29 م الأحد 17 سبتمبر 2017
مديرية امن الجيزة
كتب - محمد شعبان:
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات وفاة مهندس بالمنطقة الأثرية بالهرم.
تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أكدت أنه أثناء حضور مهندس يبلغ من العمر 23 سنة، حفل رفقة أصدقائه بالأهرامات، سقط مغشيا عليه، ونُقل إلى مستشفى الهرم، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وأشارت تحريات الرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، أن الوفاة نتيجة نزلة معوية حادة جراء تناوله مواد غذائية مجهولة، وصرحت النيابة العامة بالدفن.
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