طفلة تتسبب في حريق شقة بأكتوبر.. ووالداتها: "كانت بتلعب"

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة بكمبوند "دجلة جرين لاند" بأكتوبر، دون وقوع إصابات.

البداية بلاغ بالحريق تلقاه اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، من العميد إبراهيم حافظ، مدير قطاع إطفاء أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

معاينة الرائد محمد الصعيدي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، كشفت أن الحريق اندلع بشقة بالطابق الثاني؛ بسبب لهو ابنة مالكة الشقة بولاعة، مما أسفر عن احتراق بعض محتوياتها.