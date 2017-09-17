أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

طفلة تتسبب في حريق شقة بأكتوبر.. ووالداتها: "كانت بتلعب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طفلة تتسبب في حريق شقة بأكتوبر.. ووالداتها: "كانت بتلعب"

04:17 م الأحد 17 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة بكمبوند "دجلة جرين لاند" بأكتوبر، دون وقوع إصابات.

البداية بلاغ بالحريق تلقاه اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، من العميد إبراهيم حافظ، مدير قطاع إطفاء أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

معاينة الرائد محمد الصعيدي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، كشفت أن الحريق اندلع بشقة بالطابق الثاني؛ بسبب لهو ابنة مالكة الشقة بولاعة، مما أسفر عن احتراق بعض محتوياتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مواد غذائية مجهولة تكتب نهاية مهندس في حفل غنائي بالهرم

    أخبار

  • بالصور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد أجهزة (X. RAY) بمترو الانفاق والسكة

    أخبار

  • بطبنجتين وجهازي لاسلكي.. ضبط عاطل انتحل صفة شرطي في الهرم

    أخبار

  • السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على مساحة 10 آلاف متر بأكتوبر

    أخبار

إعلان

863b5fa23d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم

وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم