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محافظ المنوفية يصدر قرارا بالاستيلاء على مدرسة متنازع عليها للمنفعة العامة

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مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يصدر قرارا بالاستيلاء على مدرسة متنازع عليها للمنفعة العامة

04:18 م الأحد 17 سبتمبر 2017

محافظ المنوفية يصدر قرارا بالاستيلاء على مدرسة متنازع عليها للمنفعة العامة

هشام عبدالباسط محافظ المنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

أصدر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الأحد، قرارا بالاستيلاء المؤقت على مدرسة أبوسريع عقل الإعدادية المؤجرة بساقية أبوشعرة بأشمون لإنهاء النزاع بين الأبنية التعليمية وصاحب المدرسة.

وقالت الهيئة العامة للأبنية التعليمية منطقة المنوفية، إن المدرسة مؤجرة للتربية والتعليم وتابعة لإدارة أشمون التعليمية وقد تم التعدي عليها من المواطن محمد لطفي أبوسريع صاحب المدرسة، وذلك بالرغم من استمرار العلاقة الإيجارية بين التربية والتعليم والمالك وكذا قيام الإدارة التعليمية بسداد القيمة الإيجارية للمالك وبانتظام، مشيرة إلى أنه يوجد احتياج شديد لهذه المدرسة، وذلك لخفض كثافة الطلبة بالقرية.

وأكد محافظ المنوفية، أن قرار الاستيلاء المؤقت على المدرسة جاء طبقا للمادة 14 من القانون 10 لسنة 1990 والخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة تمهيدا لاستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على هذه المدرسة، مشددا على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي قرار من شأنه ضمان استقرار العملية التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب.

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