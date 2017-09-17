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الإعدام شنقا لـ13 متهمًا بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

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مصراوي Masrawy

الإعدام شنقا لـ13 متهمًا بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

04:11 م الأحد 17 سبتمبر 2017

الإعدام شنقا لـ13 متهمًا بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقًا، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين، في اتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود البيومي، وسكرتارية سمير رزق، وعبدالعزيز مناع.

والمتهمون هم، رجب فؤاد عِوَض"محبوس"، ورفعت طلعت علي زيدان "محبوس"، وحسين عِوَض حسين "محبوس"، وياسر عبدالمنعم عبدالدايم "هارب"، احمد سعيد ابو النجا "محبوس"، وحسين سعيد محمد "محبوس"، ورجب فهمي رجب "محبوس"، وأحمد مصطفي محمد "هارب" وهاني فؤاد عِوَض "محبوس"، وأحمد بدر عبدالرحمن "مخلى سيبله "، ورضا جوده محمود "مخلى سيبله"، وعمرو محمد يعقوب "مخلى سيبله"، وأسامة محمد ابراهيم "مخلى سيبله".

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 7091 لسنة 2013، أن المتهمين من الأول للثامن،

قتلوا عمدا مع سبق الإصرار، المجني عليه رأفت السيد نبيل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابل من الأعيرة النارية، أودت بحياته.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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