مقتل ثمانية من رجال الشرطة في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش وسط أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قتل ثمانية من أفراد الشرطة المحلية والوطنية في إقليم غزني وسط أفغانستان، بعد أن هاجمت عناصر طالبان نقطة تفتيش، تابعة للشرطة، حسب مسؤول.

وقال محمد عارف نوري، المتحدث باسم حاكم إقليم غزني لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهجوم وقع في ساعة مبكرة صباح اليوم الاحد في منطقة "ديه ياك" بإقليم غزني.

وإقليم غزني من بين أكثر الاقاليم المضطربة وسط أفغانستان ويشهد تزايدا لنشاط طالبان.

وكان مسؤول محلي قد صرح بأن ما لا يقل عن أربعة مدنيين لقوا حتفهم جراء انفجار وقع بإقليم خوست جنوب شرقي أفغانستان.

وقال مبارز زدران المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) أسفر عن إصابة 14 آخرين.

وأوضح أن المواد المتفجرة كانت مزروعة في مدخل سوق تحت الأرض في مدينة خوست.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المصابين في حالة خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.