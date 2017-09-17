أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل ثمانية من رجال الشرطة في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش وسط أفغانستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل ثمانية من رجال الشرطة في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش وسط أفغانستان

04:06 م الأحد 17 سبتمبر 2017

مقتل ثمانية من رجال الشرطة في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش وسط أفغانستان

أرشيفية

كابول - (د ب أ):

قتل ثمانية من أفراد الشرطة المحلية والوطنية في إقليم غزني وسط أفغانستان، بعد أن هاجمت عناصر طالبان نقطة تفتيش، تابعة للشرطة، حسب مسؤول.

وقال محمد عارف نوري، المتحدث باسم حاكم إقليم غزني لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهجوم وقع في ساعة مبكرة صباح اليوم الاحد في منطقة "ديه ياك" بإقليم غزني.

وإقليم غزني من بين أكثر الاقاليم المضطربة وسط أفغانستان ويشهد تزايدا لنشاط طالبان.

وكان مسؤول محلي قد صرح بأن ما لا يقل عن أربعة مدنيين لقوا حتفهم جراء انفجار وقع بإقليم خوست جنوب شرقي أفغانستان.

وقال مبارز زدران المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) أسفر عن إصابة 14 آخرين.

وأوضح أن المواد المتفجرة كانت مزروعة في مدخل سوق تحت الأرض في مدينة خوست.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المصابين في حالة خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إجلاء 100 ألف شخص في موسكو بعد بلاغات بوجود قنابل

    أخبار

  • السلطات الألمانية ترجح قيام المتهم بالهجوم على فريق بروسيا-دورتموند

    أخبار

  • صورة وخبر: طفلة في نقطة تفتيش بالفلبين

    أخبار

  • استقالة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأفغاني بعد هجوم طالبان

    أخبار

إعلان

10c9c2a14a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم

وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم