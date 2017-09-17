التعليم تصدر منشورًا أمنيًا لجميع المديريات بشأن الأمراض المعدية

كتبت- ياسمين محمد:

أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، منشورًا أمنيًا للمديريات التعليمية؛ لتنفيذ التعليميات الآتية داخل المنشآت التعليمية بكل دقة؛ حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.

وتضمنت التعليمات: التأكيد على وجود خطة للوقاية، والتعامل مع الأمراض المعدية، والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والإلمام التام بالمهام والمسؤوليات لكافة الجهات المعنية كل فيما يخصه، واتباع نظام لرصد الأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس وتنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد من وجود مياة جارية فى دورات المياة داخل المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها.

وأكدت الوزارة على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية، وتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية.

ووجهت بالكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدورى لهم، وحث تلاميذ المدارس على اتباع الأساليب الصحية السليمة، والتركيز على ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة واستمرار أنشطة التثقيف الصحى، والتأكيد على قيام طبيب المنشأة التعليمية بتوقيع الكشف الطبى على أية حالات مشتبه بها ومراقبة المخالطون لتلك الحالات والبحث عن مصار العدوى.

وشددت الوزارة على المرور خلال طابور الصباح بالمنشآت التعليمية بشكل يومى ومتابعة نسب الغياب، والاستفسار عن أسباب الغياب، والتنبية المشدد على ضرورة حصر الطلاب الذين لديهم عوامل خطورة (الطلاب المصابون بالأمراض المزمنة)، ومتابعتهم، وسرعة التعامل معهم فى حال ظهور أى من أعراض الأمراض المعدية عليهم، وكذلك متابعة تغيبهم عن فصول الدراسة.

كما تم التنبيه على ضرورة التأكيد على قيام كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ ومتابعة أدوارها طبقًا لخطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.