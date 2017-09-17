لليوم السابع.. استمرار فاعليات التدريب المصري الأمريكي "النجم الساطع"

كتب- مصطفى المنشاوي:

استمرت فاعليات التدريب المشترك المصري الأمريكي "النجم الساطع 2017"، الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

واختتمت المرحلة الأولى من التدريب، والتي شملت تدريبات مراكز القيادة المشتركة بين الجانبين بحضور عدد من قادة القوات التدريب من الجانبين، والتي تتم بنظام المحاكاة لبيئه افتراضية تتشابه مع ظروف المعركة الحقيقة وتعتمد على فرض عدد من المهام التكتيكية بهدف قياس قدرة العناصر المشاركة من الجانبين علي العمل المشترك واتخاذ القرارات المناسبة، والتواصل بين الوحدات المنفذه بمستوياتها المختلفة باستخدام منظومات الاتصال المتطورة.

وشملت تدريبات القيادة المشتركة التي استمرت على مدار الأيام الماضية إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات للجانبين المصري والأمريكي في المعركة الهجومية والدفاعاية، وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية.

كما نفذت عناصر من القوات الخاصة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الاقتحام والقتال في المدن لتطهير بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية مستولى عليها من قبل العناصر الإرهابية.

كما تم التدريب على أعمال الإبرار البحري لعناصر المشاة الميكانيكي والقوات الخاصة على ساحل معادي بواسطة وسائط الإبرار البحري المحلمة على حاملة المروحيات المسترال "جمال عبد الناصر".

ويجري حاليًا تنفيذ إجراءات التحضير للمرحلة الرئيسية للتدريب والتي تشتمل على رفع حالات الاستعداد القتالي لتنفيذ المراحل التالية من التدريب، الذي يشمل تنفيذ معركة هجومية مع الرماية بالذخيرة الحية باشتراك عناصر المشاة الميكانيكي والمدرعات والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات من الجانبين.

يأتي تدريب النجم الساطع 2017 في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.