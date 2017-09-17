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وكيل الأزهر: على الولايات المتحدة اتخاذ موقف من حكومة ميانمار

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر: على الولايات المتحدة اتخاذ موقف من حكومة ميانمار

03:48 م الأحد 17 سبتمبر 2017

وكيل الأزهر: على الولايات المتحدة اتخاذ موقف من حكومة ميانمار

عباس شومان

كتب- محمود مصطفى:

طالب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، المشاركين في مؤتمر الحوار الحضاري بين المسلمين والولايات المتحدة المنعقد في نيويورك، باتخاذ موقف قوي من حكومة ميانمار.

ويشارك الأزهر، بوفدٍ رفيع المستوى، في مؤتمر الحوار الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي، الذي ينعقد على مدار الـ 16 و17 من سبتمبر الجاري.

وقال شومان، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه "لابد من اتخاذ موقف قوي ضد ميانمار لوقف العنف ضد مسلمي الروهينجا".

ويضم وفد الأزهر، المشارك في المؤتمر، الدكتور عباس شومان، والدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد كمال بريقع، عضو مركز الأزهر للحوار.

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مصراوي Masrawy

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