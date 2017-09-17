"احتار بين رضا أمه وحب زوجته".. فشنق نفسه في سقف البيت

كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث الجيزة ملابسات انتحار فراش بمكتب محاسبات قانونية، شنقًا داخل شقته بمنطقة كرداسة.

أكدت معاينة العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، أن الجثة لشخص يدعى محمد مسعود 31 سنة، معلقة بسلك دش مثبت بجنش حديدي بسقف غرفة النوم، وبجواره مقعد بلاستيك، ولا توجد به إصابات.

وأشارت تحريات العقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن المتوفى يقيم بمفرده بشقة بالطابق الثاني بشارع الروماني، وكان يعاني من حالة اكتئاب بسبب وجود خلافات بين والدته وزوجته، تركت الأخيرة على إثرها المنزل منذ شهر، وتوجهت إلى بلدتها بأسوان، واشترطت عليه توفير شقة أخرى بعيدا عن والدته.

جهود البحث والتحري للمقدم محمد علي، وكيل الفرقة، دلت أنه أثناء نقل المتوفى لبعض المنقولات المنزلية إلى شقة أخرى تنفيذا لطلبات زوجته، هددته والدته بالتبريء منه.

وليلة أمس، توجهت الأم للاطمئنان على نجلها، وطرقت على الباب، لكنه لم يستجب فكسرت الباب، واكتشفت أنه شنق نفسه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.