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بالصور.. مشاركون ببطولة الجمهورية للشركات في زيارة إلى شرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مشاركون ببطولة الجمهورية للشركات في زيارة إلى شرق بورسعيد

03:45 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، رحلات للمشاركين في بطولة الجمهورية للشركات لزيارة منطقة شرق بورسعيد، للتعرف على المشروعات القومية العملاقة التي تجري بالمنطقة.

وزار وفد الرياضيين منطقة أنفاق بورسعيد، التي وصلت مراحل العمل فيها إلى مستوى متقدم، كما تم المرور على مشروع الأرصفة البحرية بطول 5.5 كيلو متر كمرحلة أولى.

والتقط الرياضيون الصور التذكارية بأرض المشروع مع المسئولين والعمال، معربين عن سعادتهم بما تشهده المنطقة من إنجازات.

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