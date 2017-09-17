بالصور.. هدم منزل آيل للسقوط لخطورته الداهمة في الوادي الجديد
بالصور.. هدم منزل آيل للسقوط لخطورته الداهمة في الوادي الجديد
03:40 م الأحد 17 سبتمبر 2017
هدم منزل آيل للسقوط
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أزالت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، قرار إزالة، لأحد المنازل داخل مدينة الخارجة، وذلك بناء على شكوى أحد المواطنين، وجرى التعامل فورًا مع الشكوى، حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر الخاص بالمبنى الآيل للسقوط.
وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن المركز مستمر، في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وعلى جانب آخر، أضاف الطماوي، أنه جاري حاليًا استكمال حملات النظافة العامة، التي أطلقتها المحافظة لرفع القمامة من الإحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تشجير وتقليم الأشجار واستكمال مبادرة زراعة أشجار النخيل.
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