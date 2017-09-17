بالصور.. رشيد تتجمل لاستقبال احتفالات البحيرة بعيدها القومي

البحيرة - أحمد نصرة:

أجرت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة رشيد لمراجعة الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي سينطلق من مدينة رشيد يوم الثلاثاء المقبل.

وتفقدت المحافظ، عددًا من المواقع والمشروعات التنموية الجديدة داخل المدينة، ومنها مجمع مواقف السيارات الجديدة، وأعمال التطوير بالكورنيش، ومنطقة أبو مندور، وعدد من المناطق الأثرية برشيد.

وتنطلق احتفالات المحافظة بالعيد القومي من مدينة رشيد، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وضيوف المحافظة من الوزراء حيث يتم إيقاد الشعلة بميدان الحرية من أمام مجلس المدينة، ثم تبدأ مراسم الاحتفال بمنطقة أبو مندور التي تم تطويرها مؤخرًا.