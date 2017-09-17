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وفد رسمي من جامعة عين شمس يزور مجمع المعادي الطبي العسكري

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مصراوي Masrawy

وفد رسمي من جامعة عين شمس يزور مجمع المعادي الطبي العسكري

03:45 م الأحد 17 سبتمبر 2017

وفد رسمي من جامعة عين شمس يزور مجمع المعادي الطبي العسكري

مجمع المعادي الطبي العسكري

كتب- محمد قاسم:

استقبل اللواء طبيب محمود الهلالي، مدير المجمع الطبي العسكري بالمعادي، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس يرافقه وفد من طلاب الجامعة لزيارة مصابي الجيش والشرطة.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أهمية الزيارات المتتابعة التي تحرص عليها الإدارة وطلابها لمصابي العمليات العسكرية لزيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدى الشباب المصري والجامعي بشكل خاص، وكذلك تقديم القدوة لطلاب الجامعة وإظهار شجاعة وتضحية الجندي المصري في سبيل الوطن ليحيا كل الشعب في أمان واستقرار.

كما أشار المقدم مصطفى حمدي نائب مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمصابين وتأكيد أن الشعب المصري بمختلف فئاته والجيش نسيج واحد لن تنال يد الإرهاب الأسود من عزيمته ولا من إرادة الضابط المصرى الذى يصاب ويشفى ويعود لموقعه فى الجيش مرة أخرى دون تردد أو خوف.

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