أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يشدد على أهمية انضباط جميع العاملين بالجامعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يشدد على أهمية انضباط جميع العاملين بالجامعات

03:36 م الأحد 17 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالي يشدد على أهمية انضباط جميع العاملين بالجامعات

خالد عبد الغفار

كتبت- داليا شبل:​

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيراً إلى أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب في كافة المجالات والأنشطة بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، لافتًا إلى أن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية؛ باعتبارها عنصرًا مهمًا في العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، لجامعة حلوان في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن جولاته التفقدية للتأكد من حسن سير العملية التعليمية بالجامعات المصرية.

وخلال الجولة التفقدية بالجامعة، ترأس "عبد الغفار" اجتماع مجلس الجامعة، ووجه التهنئة لأعضاء هيئة التدريس بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، معرباً عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا أن أهم ملفات الوزارة هذا العام هي تعديل المناهج الدراسية بما يواكب سوق العمل وبما يحقق المنافسة للخريج المصري مع الخريجين في كافة أنحاء العالم.

وقالت وزارة التعليم العالي– في بيان لها- إن الوزير أعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة كافة المناهج الدراسية بالكليات الحكومية وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد عبد الغفار، خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق الانضباط داخل الجامعات على مستوى كافة عناصر المنظومة التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح وتطبيق قانون تنظيم الجامعات بكل دقة وحسم، وعدم السماح بوقوع أي تجاوزات أو خروج على الأعراف والتقاليد الجامعية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تتابع باستمرار عملية الانضباط لكل العاملين بالحقل الجامعي للاطمئنان على سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الرعاية الصحية والاجتماعية لكل الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن كليات الجامعة اتخذت كافة الإجراءات لاستقبال العام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى تم الاستعانة بالبوابات الإلكترونية وأجهزة الكشف عن المعادن لتوفير سبل الحماية للطلاب، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن الجداول الدراسية لضمان سير الدراسة منذ اليوم الاول للدراسة. كما سيتم البدء في الأنشطة الثقافية والرياضية مطلع أكتوبر المقبل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- "مراجيح" وألعاب ترفيهية في استقبال طلاب جامعة حلوان

    أخبار

  • - وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلون يؤديان تحية العلم

    أخبار

  • بالصور- وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يلعبان تنس الطاولة أمام

    أخبار

  • وزير التعليم العالي: تشكيل لجنة لتطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع

    أخبار

إعلان

7a611ecc7a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24