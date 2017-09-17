وزير التعليم العالي يشدد على أهمية انضباط جميع العاملين بالجامعات

كتبت- داليا شبل:​

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيراً إلى أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب في كافة المجالات والأنشطة بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، لافتًا إلى أن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية؛ باعتبارها عنصرًا مهمًا في العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، لجامعة حلوان في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن جولاته التفقدية للتأكد من حسن سير العملية التعليمية بالجامعات المصرية.

وخلال الجولة التفقدية بالجامعة، ترأس "عبد الغفار" اجتماع مجلس الجامعة، ووجه التهنئة لأعضاء هيئة التدريس بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، معرباً عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا أن أهم ملفات الوزارة هذا العام هي تعديل المناهج الدراسية بما يواكب سوق العمل وبما يحقق المنافسة للخريج المصري مع الخريجين في كافة أنحاء العالم.

وقالت وزارة التعليم العالي– في بيان لها- إن الوزير أعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة كافة المناهج الدراسية بالكليات الحكومية وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد عبد الغفار، خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق الانضباط داخل الجامعات على مستوى كافة عناصر المنظومة التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح وتطبيق قانون تنظيم الجامعات بكل دقة وحسم، وعدم السماح بوقوع أي تجاوزات أو خروج على الأعراف والتقاليد الجامعية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تتابع باستمرار عملية الانضباط لكل العاملين بالحقل الجامعي للاطمئنان على سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الرعاية الصحية والاجتماعية لكل الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن كليات الجامعة اتخذت كافة الإجراءات لاستقبال العام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى تم الاستعانة بالبوابات الإلكترونية وأجهزة الكشف عن المعادن لتوفير سبل الحماية للطلاب، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن الجداول الدراسية لضمان سير الدراسة منذ اليوم الاول للدراسة. كما سيتم البدء في الأنشطة الثقافية والرياضية مطلع أكتوبر المقبل.