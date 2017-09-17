"عمال أوقاف الجيزة المحتجون" يلتقون موظفي الوزراء لبحث تقنين أوضاعهم

كتب- محمود مصطفى:

التقى بعض موظفي مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بعدد من العاملين بمديرية أوقاف الجيزة المحتجين أمام المجلس، للتفاوض معهم.

ونظم عدد من العاملين بمديرية أوقاف الجيزة، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتوفيق أوضاعهم.

واستمع موظفو مجلس الوزراء، إلى شكوى العمال، الذين حصلوا على وعدٍ بحل مشكلاتهم بحد أقصى الخميس المقبل.

وقال أحد المحتجون، أن شكواهم الرئيسية تتمثل في أنه تم تعيين ما يقرب من 600 عاملًا، بموجب قرارين 135 و64 لعام 2010، ورغم ذلك إلا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم الوظيفية المتمثلة في إدراجهم بالتأمين الصحي والاجتماعي بالدولة حتى الآن، فضلًا عن عدم حصولهم على الحد الأدني للأجور، نظرًا لعدم اعتراف الوزارة بهم، واعتبارهم عمالة وهمية عينت بقرارات غير صحيحة، على حد قولهم.