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شريف منير يخوض انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد العضوية

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شريف منير يخوض انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد العضوية شريف منير يخوض انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد العضوية

التحرير

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استقر شريف منير، عضو مجلس إدارة السابق، على الترشح على مقعد النائب، خلال انتخابات النادي المقبلة، والمقرر لها 23 و24 نوفمبر المقبل.

وكتب شريف منير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "تلبية لرغبة أصدقائى وأشقائى من شباب النادى أن أخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك ممثلا لهم، وتقديرا لرأى عدد كبير من أعضاء النادى ورموزه واستمرارا لمسيرة الإنجازات التى شاركت فيها كعضو مجلس إدارة.. نويت أن أرشح نفسى لعضوية مجلس إدارة النادى وكلى ثقة فى دعم الأعضاء لى كابن من أبناء النادى

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والحصول على ثقتهم الغالية".

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التحرير

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