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مطالب بزيادة أعداد الجماهير إلى 80 ألفا في مواجهة مصر والكونغو

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مطالب بزيادة أعداد الجماهير إلى 80 ألفا في مواجهة مصر والكونغو مطالب بزيادة أعداد الجماهير إلى 80 ألفا في مواجهة مصر والكونغو

التحرير

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أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات إلى الجهات الأمنية بشأن زيادة أعداد الجماهير فى مواجهة الوطني الأول لكرة القدم أمام الكونغو برازافيل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بتصفيات بطولة المقرر إقامتها في 2018.

ووافقت الأجهزة الأمنية على حضور 65 ألف مشجع، مواجهة والكونغو، في حين طالب مسئولو الجبلاية بزيادة أعداد المشجعين من 65 ألفا إلى 80 ألفا لمساندة الفراعنة في مواجهتهم الحاسمة لتحقيق حلم المونديال.

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ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط، ويحل المنتخب الأوغندي في المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، ويليه المنتخب الغاني برصيد 5 نقاط، في حين يتذيل المنتخب الكونغولي المجموعة برصيد نقطتين.

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التحرير

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