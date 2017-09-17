مستندات: وقفة احتجاجية أمام الزمالك ضد مرتضى منصور ووزير الرياضة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدم لؤي دعبس، رئيس جهاز الملاكمة السابق بنادي الزمالك، والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي خلال الانتخابات المقبلة، وعدد من أعضاء النادي، بطلب رسمي لمديرية أمن الجيزة، للحصول على موافقة أمنية، بإقامة وقفة احتجاجية سلمية أمام البوابة الرئيسية للنادي، والمواجهة لمبنى وزارة الشباب والرياضة، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.



وجاء طلب دعبس بتنظيم الوقفة السلمية، احتجاجا على تصرفات رئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور، من سب وقذف لأعضاء النادي، وإلقائه اتهامات باطلة على الكثير من رموز القلعة البيضاء، دون سند قانوني، ومنعه عددا من نجوم النادي من الدخول.

