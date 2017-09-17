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مستندات: وقفة احتجاجية أمام الزمالك ضد مرتضى منصور ووزير الرياضة

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مستندات: وقفة احتجاجية أمام الزمالك ضد مرتضى منصور ووزير الرياضة مستندات: وقفة احتجاجية أمام الزمالك ضد مرتضى منصور ووزير الرياضة

التحرير

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تقدم لؤي دعبس، رئيس جهاز الملاكمة السابق بنادي ، والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي خلال الانتخابات المقبلة، وعدد من أعضاء النادي، بطلب رسمي لمديرية أمن الجيزة، للحصول على موافقة أمنية، بإقامة وقفة احتجاجية سلمية أمام البوابة الرئيسية للنادي، والمواجهة لمبنى وزارة الشباب والرياضة، ضد رئيس الزمالك الحالي، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.


وجاء طلب دعبس بتنظيم الوقفة السلمية، احتجاجا على تصرفات رئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور، من سب وقذف لأعضاء النادي، وإلقائه اتهامات باطلة على الكثير من رموز القلعة البيضاء، دون سند قانوني، ومنعه عددا من نجوم النادي من الدخول.
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