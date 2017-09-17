فضائيات مصرية تحظر ظهور «الجمسي» بعد فضيحة بائع السندويتشات بأمريكا

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«إكسترا نيوز» تقرر إيقاف بعض العاملين بعد اكتشاف الواقعة وحظر ظهور الجمسي

«أون تي في»: لم نستضفه إلا مرتين فقط.. والواقعة بغرض التشهير

أثارت واقعة استضافة عدد من القنوات الفضائية المصرية، بائع ساندويتشات فى أمريكا يدعي حاتم الجمسي، باعتباره محللاً على إلمام بقضايا السياسة الأمريكية، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الإعلامي، والتى اعتبرها عدد من الخبراء والمتخصصين بمثابة سقطة مهنية كبرى وقع فيها الإعلام المصري.

وهو ما أثار العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول ما إذا كانت تلك الواقعة بمثابة مؤشر عن تراجع مستوى المهنية لدى العاملين بالفضائيات المصرية، وما إذا كانت حدثت فى دول أخرى متقدمة من عدمه، والأدوات اللازمة لمنع تكرارها فى المستقبل، وحقيقة استهداف الإعلام المصري من قبل وسائل الإعلام الأجنبية.

ألبيرت: قررت إيقاف عدد من العاملين بالقناة بعد اكتشاف الواقعة

قال ألبيرت شفيق رئيس قناة "إكسترا نيوز"، إن القناة تعاملت مع الشخص الذى يدعى حاتم الجمسي، من منطلق ظهوره فى عدد من الفضائيات المصرية الأخرى، وهو ما جعل القناة تثق فيه وتستضيفه على شاشتها للحديث عن بعض القضايا الخاصة بالشأن الأمريكي.

وأشار شفيق فى تصريحات لـ"التحرير"، إلى أنه اتخذ العديد من الإجراءات الرادعة منذ اكتشاف الواقعة لمنع تكرارها مرة أخرى، من بينها إيقاف عدد من العاملين بالقناة من المسئولين عن ارتكاب تلك الواقعة، كما تم إصدار قرار بحظر استضافة هذا الشخص نهائيا على شاشة القناة، كما سيكون هناك إجراءات لتنقية ومراجعة كل الضيوف الذين يظهرون فى القناة من الخارج سواء عبر سكايب أو أي وسائل اتصال أخرى.

وتابع رئيس قناة إكسترا نيوز: هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها لمنع وقوع أي أخطاء مشابهة فى المستقبل.

فى الوقت الذى علمت فيه "التحرير" من مصادر مطلعة بـ"إكسترا نيوز" -طلبت عدم الإفصاح عن نفسها- أن الشخص المذكور فى تلك الواقعة كان يتم استضافته من قبل العاملين بغرفة الأخبار فى القناة على فترات متقطعة أثناء الحديث عن أي أمور تتعلق بالشأن الأمريكي، منوهاً بأن أغلب العاملين بالقناة كان يعتبرونه مصدرا موثوقا، باعتباره ظهر فى عدد كبير من الفضائيات المصرية من بينها "أون تى في" و"نايل للأخبار" وغيرها من الفضائيات الأخرى.

مصادر بـ"أون تي في": لم يظهر إلا مرتين فقط.. وهناك حملة لتشويه الإعلام المصري

بينما قال مصدر مسئول بقناة "أون تى في" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن "الجمسي" لم يظهر على القناة إلا مرتين فقط للحديث عن بعض القضايا، منوها بأن العاملين بالقناة قاموا باستضافته بعد مشاهدته وظهوره فى العديد من الفضائيات المصرية، وهو ما جعله مصدرا موثوقا لهم، مضيفا أن ما أثارته "نيويورك تايمز" غرضه التشهير وتشويه صورة الإعلام المصري، مشددا على أن تلك الواقعة قد تحدث فى أي دولة من الدول الأخرى.

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وأضاف المصدر أن هذا الشخص استضافته الفضائيات المصرية بعد مطالعة مقال له فى إحدى الصحف يتنبأ فيه بانتصار ترامب فى الانتخابات الأمريكية، وهو ما أثار انتباهنا، مشيرا إلى أنه إذا قمنا باتخاذ الجمسي كمقياس فهناك على الجانب الآخر باحث "مصري أمريكي" يعمل فى مجال الأبحاث ويعد دراسات تحليلية رغم أنه كان عاطلا عن العمل، حسب قوله، مستطردا: "البعض يحاول إيقاع الإعلام المصري فى الفخ، ولكننا ننتبه جيدا لتلك الممارسات".

ياسر عبد العزيز: الخطأ ليس مقتصرا على مصر فقط.. ويتكرر فى بيئات إعلامية غربية متقدمة

بينما قال الخبير المتخصص فى الشأن الإعلامي ياسر عبد العزيز، إن هذا الخطأ يتكرر فى بيئات إعلامية غربية متقدمة، ولكنه يأخذ فى مصر منحى آخر، لأنه يتكرر وبوتيرة أعلى ويرتبط بالزلات المهنية، وهى من أكبر المشكلات التى يواجهها الإعلام المصري، وأبرزها التراجع المهني الخطير واستسهال فرق الإعداد عبر استخدام الأجندة الدوارة، وهى مجموعة من أسماء المصادر التى يتناول المعدون فيها الأشخاص دون تمحيص، وبالتالي حينما يدخل الشخص تلك الأجندة يضمن استمراره بغض النظر عن مهنيته ودراسته وعلمه.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"التحرير"، أن هناك وقائع كثيرة فى هذا السياق، من بينها حينما استضاف جمال ريان وهو مذيع بقناة الجزيرة، أحد الأشخاص الفلسطينيين وبعد دقائق من المكالمة الهاتفية اكتشف أنه خال المصدر وليس المصدر نفسه، وانتشرت بشكل كبير تلك الواقعة فى ذلك الوقت، كما استضافت إحدى القنوات الخارجية طباخا باعتباره محللاً سياسيا وتم اكتشاف الواقعة على الهواء.

كانت "نيويورك تايمز" الأمريكية قد سلطت الضوء على حاتم الجمسي، المحلل السياسي، الذي أكدت أنه يطل كل يوم عبر وسائل الإعلام المصرية، ليلقي الضوء على السياسة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن حاتم الجمسي من مواليد محافظة المنوفية، وكان يعمل معلما للغة الإنجليزية حتى هاجر إلى الولايات المتحدة، عام 1999، لدراسة اللغة الإنجليزية في جامعة "سان جورج".