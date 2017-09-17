7 ملفات شائكة على أجندة السيسي في أمريكا.. المعونة العسكرية أبرزها

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ملفات شائكة، ومناقشات ساخنة في طريقها للانطلاق خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأمم المتحدة، التي تعد الرابعة منذ توليه منصبه في يونيو 2014، حيث ترأس وفد مصر في الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72، ويركز السيسي على عدة ملفات لتوضيح الدور الذي لعبته مصر في المنطقة، وعرض وجهات النظر المصرية، كما يتوقع أن يواجه العديد من المعوقات التي سيتم مواجهته بها.

تخفيض المعونة العسكرية

ويعد ملف المعونة العسكرية من المعوقات التي تواجه السيسي في هذه الزيارة، لا سيما بعد تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.

وقررت الولايات المتحدة حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونًا أخرى بدعوى عدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وكانت الخارجية المصرية قد عقبت على ذلك بالحديث عن أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر إلى الفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجه الشعب المصرى وخلط الأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.

التحديات الأمنية ومواجهة الإرهاب

وتعد التحديات الأمنية من ضمن الملفات التي سيطرحها الرئيس المصري، على رأسها تمدد وانتشار ظاهرة الإرهاب واحتدام الصراعات والنزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا الهجرة واللاجئين وتأثيراتها على السلم والأمن الدوليين. والحديث عما تقدمه مصر في مواجهة الإرهاب، والتي تفعله نيابة عن العالم، والنجاحات التي تحققت في تحجيم دور التنظيمات الإرهابية، وعدم إعطاء الفرصة لها للتمدد في المنطقة.

الشرق الأوسط والقضايا الساخنة

ويهتم الرئيس السيسي خلال زيارته بتنوع القضايا والأزمات المرتبطة بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا وتوضيح الدور المهم الذي تضطلع به مصر إزاء تلك القضايا، نظرا لعضويتها الحالية في كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ما ستتناوله الاجتماعات من مناقشات حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولي والإقليمي.

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قانون الجمعيات الأهلية

ويعد قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية "الجمعيات الأهلية"، والذي يقصر نشاط هذه المنظمات على الأعمال التنموية والاجتماعية، ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه، من الملفات التي تحمل الكثير من الاهتمام خارجيا، لا سيما بعد أن قامت المراكز البحثية داخل الولايات المتحدة بدور كبير في حدوث أزمة مع مصر بسبب الهجوم الحاد على قانون الجمعيات الأهلية، خصوصًا بعد القرارات التي اتخذت بإغلاق فروع هذه المراكز داخل مصر بدعوى المخالفة القانونية.

الحريات في مصر

ويعد ملف الحريات من الملفات التي من المعتاد التي يتم التطرق إليها في مثل هذه الزيارات، والذي سيفرض مجالًا واسعًا من الحديث بعد تقرير "هيومان رايتس" المؤلف من 44 صفحة، والذي يتهم وزارة الداخلية بالتعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم.

وذكر التقرير الذي تنصلت منه الحكومة المصرية أن النيابة العامة "تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".

وتقول "هيومان رايتس ووتش" إنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016.

تدعيم العلاقات مع الدول سياسيا واقتصاديا

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات فإن زيارة السيسي تنبع من أنها فرصة مهمة لتدعيم علاقات مصر مع العديد من دول العالم سياسيا واقتصاديا، لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة والتي يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها بجانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول التعامل مع التحديات الراهنة على المسرح الدولي وتنسيق المواقف بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال لقاءاته على هامش مشاركته في الاجتماعات مع عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة.

الترويج للسفيرة مشيرة خطاب

ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي الترويج لترشيح السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر والاتحاد الإفريقى لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" لمنصب مدير عام المنظمة من ضمن أولوياته.