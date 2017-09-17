بالصور- "مراجيح" وألعاب ترفيهية في استقبال طلاب جامعة حلوان

كتب- محمد قاسم:

احتفلت جامعة حلوان، على طريقتها الخاصة باستقبال الطلاب الجدد في افتتاح العام الدراسي الجديد، حيث نظمت الجامعة ألعاب ترفيهية للطلاب شبيهة بمدينة الملاهي دشنتها بجوار الصالة المغطاة بالحرم والباب الرئيسي للجامعة.

وتسابق الطلاب في المشاركة بالألعاب، وحجز أماكن فيها تباعًا تفاديًا للازدحام، كما توفرت جميع الألعاب التي تتناسب مع عمرهم الحالي في سابقة تعد الأولى في تدشين مدينة ملاهي داخل جامعة مصرية.

يشار إلى أن الجامعة شهدت اليوم الأحد، زيارة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحرم الجامعة، في إطار جولته التفقدية لجامعات مصر والتي بدأت السبت، بجامعتي القاهرة، وعين شمس.