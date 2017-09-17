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تجاوز عدد اليابانيين الذين بلغوا 90 عاما أو أكثر مليوني شخص لأول مرة

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مصراوي Masrawy

تجاوز عدد اليابانيين الذين بلغوا 90 عاما أو أكثر مليوني شخص لأول مرة

03:30 م الأحد 17 سبتمبر 2017

تجاوز عدد اليابانيين الذين بلغوا 90 عاما أو أكثر مليوني شخص لأول مرة

شيزو

طوكيو - (د ب أ):

أشار أحدث تقدير سكاني صدر اليوم الأحد عن اليابانية إلى أن إجمالي عدد الأشخاص، الذين بلغوا 90 عاما وأكثر، تجاوز مليوني شخص، للمرة الأولى، مع رقم قياسي، بلغ 70ر7 مليون، للأشخاص الذين بلغوا 65 عاما وأكثر ويتقاضون رواتب في بعض المهن، طبقا لما ذكرته صحيفة "ماينيتشي" اليابانية اليوم الأحد.

والبيانات، الصادرة قبل "يوم احترام المسنين" الذي يصادف غدا الاثنين هي أوضح إثبات لمجتمع يشيخ سريعا في بلد، يبقى فيه المزيد من الأشخاص المتقاعدين يعملون بأجور، وسط تقلص عدد السكان.

وكان عدد الأشخاص، الذين بلغوا 90 عاما أو أكثر، قد بلغ 120 ألف في اليابان في عام 1980، ومازال يرتفع منذ ذلك الحين، ليصل إلى 02ر1 مليون في عام 2004.

وحتى 15 سبتمبر، 2017، تضاعف عدد فئة المسنين لتصل إلى 06ر2 مليون، بزيادة 140 ألف عما كانت عليه قبل عام.

وفي الوقت نفسه، زاد عدد المسنين – من 65 عاما وأكثر- الذين لديهم وظائف إلى رقم قياسي هو 70ر7 مليون في عام 2016، بزيادة 380 ألف عما كان عليه العام الماضي.

وطبقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، فإن هؤلاء يمثلون الآن 9ر11 بالمئة من هؤلاء الذين يعملون في البلاد.

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مصراوي Masrawy

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