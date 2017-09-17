للفتاة القصيرة.. 6 قطع لا تخلو منها خزينة ملابسك

كتب- أحمد عصام روّاي:

تعاني الفتيات القصيرات بين زملائهن الطويلات، فيحاولن التحايل من أجل الظهور بمظهر أطول من الحقيقي، ومن أجل ذلك تحاول الفتيات اقتناء العديد من قطع الملابس التي تجعلها تبدو بمظر أكثر طولًا ويزيدها أناقة في ذات الوقت، وقد ذكر موقع "Pure Wow" 6 قطع من الملابس التي يجب ألا يخلو منها "دولاب" الفتاة القصيرة تجعلها تبدو أطول من حجمها الطبيعي وهي:

1- حذاء ذو كعب عال ولكنه مريح من أجل مشي المسافات الطويلة.

2- "بنطلون" من القماش الناعم ذي الألوان الزاهية والأرجل الواسعة.

3- "بنطلون جينز" يناسبك أرجلك تمامًا ولكنه يتسع من بعد الركبة.

4- "بالطو" متوسط الطول، فلا يتعدى ركبتيك.

5- "بلوزة V-Neck" ذات أكمام طويلة ويمكن ارتاءها في مختلف فصول العام.

6- فستان قصير بألوان مبهجة، فإن كان لا يناسب صديقاتك الطويلات بسبب ما قد يبديه من أجسادهن، فإنه وبكل تأكيد سيعطيكي مظهرًا غاية في الأناقة.