«البارومة والعفشة».. 6 عيوب تكتشفها بعد شراء السيارات المستعملة

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يواجه العديد من الأشخاص مشكلات فنية كبيرة في السيارات المستعملة، حيث لا تظهر كل الأمور بتجربة السيارة أو السير بها لمسافات قصيرة قبل شرائها في سوق السيارات، أو حتى ربما لا يتم اكتشاف تلك العيوب عن طريق الكشف التقني على المحرك في محطات الوقود أو مراكز الصيانة.

وفي هذا السياق، نستعرض أكثر العيوب شيوعًا في السيارات المستعملة، والتي يمكن اكتشافها بعد شرائها..

البارومة

يغفل البعض عن أحد أكثر العيوب شيوعًا في السيارات المستعملة، لا سيما وأن العديد من المشترين لا ينشغلون إلا بالشكل الخارجي للسيارة، إلا أن البارومة قد تكون متمركزة أسفل السيارة، وهو ما يستلزم رفعها للنظر بعناية في هيكلها.

دورة التبريد

يفضل إرجاء إتمام عملية البيع لحين فحص دورة التبريد بشكل كامل، والتي تمثل أحد العيوب الخطيرة في السيارة، إذا ما لم يتم الالتفات إليها قبل الشراء، عن طريق فحص متخصص لأجزائها الحيوية.

الوسائد الهوائية

إذا كانت السيارة تمتلك وسائد هوائية، فيمكن التأكد من سلامتها وعملها بصورة طبيعية عن طريق متخصص يتأكد من سلامة وصلاتها وأجهزة الاستشعار الخاصة بها.

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ناقل الحركة

في حال كانت السيارة تمتلك ناقل حركة "أوتوماتيك"، فإن ذلك يحتم مراعاة نسب الزيوت وأنواعها المستخدمة في السيارة، خاصة وأن تلك الأجزاء تعد حيوية ومكلفة للغاية عند إعادة شرائها.

الكهرباء

يجب التأكد من عمل كل الأجزاء بالكهرباء بصورة طبيعية، يفضل أن يتم تجريبها كلها قبل الشراء، والتأكد من سلامتها وعدم تلفها، خاصة إذا ما كانت السيارة تنتمي لموديلات قديمة.

التعليق "العفشة"

واحدة من الأجزاء المكلفة في السيارة، وهو الأمر الذي يجب أن يتم التأكد من سلامته قبل الشراء، خاصة وأنها قد تكون من العيوب القاتلة في بعض السيارة، وقد تتسبب في انقلابها.