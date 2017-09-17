"القاهرة" تحتفل بمرور 18 عامًا على برلمان الطلائع

كتبت- ندى الخولي:

تنظم محافظة القاهرة، الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر الجاري، احتفالية بمناسبة مرور 18 عامًا على انطلاق برلمان الطلائع بمقر المحافظة.

ويعد برلمان الطلائع، أول برلمان تم تشكيلة على مستوى الجمهورية.

وأفاد بيان صادر عن برلمان الطلائع، بأنه "من المنتظر أن يشارك في الإحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقيادات محافظة القاهرة وعدد من الشخصيات العامة من بينهم هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والنائب محمود الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة الاقتصادية، ومروان يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار السياسي لائتلاف دعم مصر، بالإضافة إلى محمد محمود سويلم، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحمود حسن حسين الخبير البرلماني، ومنسق عام برلمان المحافظة وزياد القاضى رئيس برلمان طلائع القاهرة".

ومن المنتظر أن يتم خلال الاحتفال تكريم الشباب المتميز من الذين شاركوا في فعاليات برلمان الطلائع، وإلقاء الضوء على جهودهم الملموسة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، وجهودهم الحثيثة في طرح العديد من القضايا الهامة والمشكلات التي ألمت بمحافظة القاهرة، والتي استطاعوا من خلال البرلمان إلقاء الضوء عليها وطرحها والتوصل إلى حلول لها.

في سياق متصل حيا عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، جهود برلمان الطلائع فى مساعدة الأجهزة التنفيذية لمحافظ القاهرة لوصول شكاوى المواطنين ومشكلاتهم من خلال آليات الرقابة البرلمانية سواء طلبات الإحاطة أو الجولات الميدانية لأعضاء البرلمان من الشباب، للوقوف على مشكلات المواطنين وطرحها خلال جلسات البرلمان واللقاءات التي كانت تضم جميع مديريات المحافظة الخدمية بحضورالمحافظ وعدد من نواب البرلمان وذلك للوقوف على المشكلات ووضع حلول فورية لها.

وكشف محافظ القاهرة، عن قرب إجراء انتخابات برلمان الشباب لمحافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن انتهت الدورة الحالية. كما سيتم تصعيد الشباب الذين تجاوز عمرهم الـ 25 عامًا وسيأخذ أماكنهم شباب من الطلائع فى البرلمان.

وأوضح أنه سيتم توزيع أعضاء برلمان شباب العاصمة على مراكز عمل فعلية بشكل تدريبى فى البداية وسيتم وضع آلية محددة للعمل والإشراف بالأحياء.

يذكر أن، برلمان الطلائع هو برنامج أعده المجلس القومي للشباب، بهدف محاكاة مجلس الشعب المصري؛ للشباب من عمر10 إلى 18 سنة وهو أحد القنوات الشرعية للمشاركة الإيجابية والتعبير عن الرأي وعرض المشكلات واقتراح الحلول وصياغة التوصيات ومتابعة تنفيذها، وهو بدوره يعمل على تدريب الشباب على القيادة وهو برنامج تعليمي تثقيفي يهدف إلى تعريف الشباب بمشاكل مجتمعهم، ولكي يشارك الشباب في الحياة العامة والسياسية ويتبوأ كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدني لابد أن يحصل الشباب على قسط وافر من التدريب والتثقيف، وكذلك لابد من المحاكاة وتمثيل الأدوار وذلك عند المشاركة بفاعلية في برلمان الشباب، كما يعتبر آلية من آليات العمل التطوعي للعمل مع الشباب واستكمالا لبرلمان الطلائع بعد بلوغ سن 18 سنة.