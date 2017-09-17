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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدّر 8 آلاف طن يوريا

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدّر 8 آلاف طن يوريا

03:11 م الأحد 17 سبتمبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدّر 8 آلاف طن يوريا

ميناء دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة بالإضافة إلى 32 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169418 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 66212 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2451 بحمولة إجمالية 1305 أطنان قمح، و67 سيارة بحمولة 3395 طن قمح، وشملت فيه حركة الصادر من الميناء 8100 طن يوريا و1000 طن فوسفات و2750 طن رمل زجاجي.

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