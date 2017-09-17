مرور الجيزة تجري تعديلات مرورية بميدان الجامعة: "لتقليل الكثافات"
مرور الجيزة تجري تعديلات مرورية بميدان الجامعة: "لتقليل الكثافات"
03:06 م الأحد 17 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء طارق حجاج، عن إجراء تعديلات مرورية بمحيط ميدان جامعة القاهرة.
تشمل التعديلات غلق الدوران المزدوج الموجود أمام كلية الهندسة، واستبداله بآخر فردي عند مدخل الرحلات لحديقة الحيوانات، وذلك للمتجهين إلى ميداني النهضة والمساحة.
وللقادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق فيصل والهرم والعمرانية، سيقوم بالدوران الموجود حاليًا أمام حديقة الأورمان؛ للتخفيف من الكثافات الموجودة أمام جامعة القاهرة، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.
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