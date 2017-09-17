ناشطون يطالبون الصين بإطلاق سراح ناشط حقوقي تايواني

تايبيه - (د ب أ):

تظاهر مئات الناشطين في تايبيه اليوم الأحد لحث الصين على إطلاق سراح ناشط حقوقي تايواني متهم بتقويض سلطة الدولة الصينية.

وتجمع نحو 350 ناشطا في العاصمة التايوانية للتأكيد على براءة الناشط الذي كان مقيما في تايبيه لي مينج-تشي (42 عاما) والمفقود منذ التاسع عشر من مارس بعد دخوله الصين من ماكاو.

وأمام محكمة بإقليم هونان الصيني، اعترف لي في وقت سابق من الشهر الجاري بتهمة تقويض سلطة الدولة. وهذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها ناشط حقوقي من تايوان في الصين.

وتم مناقشة القضية الأسبوع الماضي في جنيف خلال جلسة لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وكان لي قد أدار قبل ذلك محاضرات عبر الانترنت حول التحول الديمقراطي في تايوان وأدار صندوقا يدعم أسر سجناء سياسيين في الصين.

ويمكن أن تصل عقوبة تقويض سلطة الدولة إلى السجن مدى الحياة. ومن المتوقع أن يصدر الحكم في غضون ثلاثة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن تايوان، وهي ديمقراطية ذاتية الحكم، لديها حكومة منفصلة عن الصين منذ فرار القوميين الصينيين هناك عام 1949 خلال الحرب الأهلية الصينية. وتعتبر الصين أن تايوان إقليما انفصاليا.