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«أودي» تتخلص من البدالات وعجلة القيادة في مفهوم اختباري جديد لسياراتها

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«أودي» تتخلص من البدالات وعجلة القيادة في مفهوم اختباري جديد لسياراتها «أودي» تتخلص من البدالات وعجلة القيادة في مفهوم اختباري جديد لسياراتها

التحرير

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كشفت شركة "أودي" الألمانية، عن مفهوم اختباري جديد لسياراتها التي تعمل بنظام القيادة الآلية باسم "أيكون"، وذلك تمهيدًا لعرضها في الأسواق.

وبحسب موقع "تيك كرانش" التقني، فإن الشركة الألمانية تخلصت من كافة البدالات الموجودة بالسيارة، إضافة إلى عجلة القيادة ليتم الاعتماد بشكل كلي على البرنامج الخاص بالقيادة الآلية.

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وشمل المفهوم الاختباري الذي كشفت الشركة الألمانية عنه في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، تصميم مغاير للمقاعد والشكل الخارجي تمشيًا مع طابع الرفاهية المميز لسيارات أودي.

 

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التحرير

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